Oposición venezolana eligió al líder del nuevo Congreso

Los diputados opositores venezolanos elegidos el 6 de diciembre pasado que conforman la mayoría calificada del nuevo Parlamento escogieron ayer al legislador del partido Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup como presidente de la Asamblea Nacional que se instalará mañana.

El nuevo Parlamento de mayoría opositora calificada con 112 diputados opositores y 55 chavistas se instalará bajo un clima de tensión después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera suspender el miércoles pasado la proclamación de tres diputados opositores y uno oficialista electos en diciembre.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya declaró que no acatará esta decisión del TSJ, institución a la que acusan de servir al oficialismo, y que mañana juramentarán "los 112 diputados electos".

En medio de este clima político agitado, que augura un choque de poderes, la oposición eligió al presidente de la Asamblea. "El resultado fue 62 votos para el candidato Henry Ramos Allup y 49 votos para el candidato Julio Borges", anunció a periodistas el secretario general de MUD, Jesús Torrealba, quien indicó que votaron 111 diputados ya que uno no pudo llegar tras haber sufrido un accidente automovilístico "menor".

Tanto el oficialismo como la oposición convocaron a manifestaciones para mañana, en vistas a la instalación del nuevo Congreso, que por primera vez en 17 años no estará bajo control del chavismo.