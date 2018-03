Odebrecht negó pago a las FARC

La constructora Odebrecht desmintió un informe del semanario brasileño Veja en el que señalaban que la empresa había entregado dinero durante 20 años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para garantizar la seguridad de sus obras en las zonas de Colombia controladas por la guerrilla. Según Veja, dos ejecutivos de Odebrecht admitieron que esos pagos de entre u$s 50.000 y 100.000 por mes se realizaban a cambio de "permisos" que le permitieron construir la autopista Ruta del Sol, entre otros trabajos.

Las FARC firmaron en noviembre un acuerdo de paz con el gobierno para finalizar un conflicto que dejó más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

El ex presidente Álvaro Uribe, actual jefe de la oposición, apuntó que la financiación "extranjera al terrorismo" no es únicamente de la constructora.