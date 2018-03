Obama presentó su último presupuesto

El presidente de Estados Unidos Barack Obama presentó ayer su último presupuesto, el cual no tiene chances de ser aprobado por la mayoría republicana, pero sí puede marcar la agenda de la campaña electoral.

La propuesta contempla un plan de gasto de u$s 4,1 billones y fija como prioridades combatir a Estado Islámico, subir los impuestos a los más ricos y ayudar a los pobres. La propuesta más audaz es un impuesto de u$s 10 por barril de petróleo para financiar una reforma en el transporte. También prevé duplicar fondos para desarrollar energías renovables.