Obama, entrevistado por el príncipe Harry: qué dijo sobre 'la grieta' en internet

El ex presidente estadounidense Barack Obama dijo que la forma en que la gente se comunica a través de las redes sociales genera el riesgo de dividir a la sociedad y que los líderes deben asegurar que internet no encierre a los usuarios dentro de sus propios sesgos.

"Los líderes debemos encontrar formas para poder recrear un espacio común en internet", explicó Obama en una entrevista con el príncipe Harry de Inglaterra, emitida por la radio de la BBC el miércoles, en la que sobresalió un entretenido ping-pong de preguntas y respuestas al expresidente de EE.UU.

"Uno de los peligros de internet es que la gente puede tener realidades enteramente diferentes, pueden cobijarse en la información que refuerza su sesgo actual", agregó.

Obama ya había advertido antes que las plataformas de redes sociales pueden llevar a las personas a hacer juicios rápidos sobre decisiones complejas, aunque se ha abstenido de criticar a su sucesor Donald Trump, quien usa Twitter regularmente.

El exmandatario afirmó que las redes sociales deben promover visiones de manera que "no lleven a una balcanización de nuestra sociedad" y que trasladar a comunidades online fuera de la red ayudó a las personas a ver que muchos temas no son tan simples como puede parecer en un chat.

"También es más difícil ser tan ofensivo y cruel en persona como la gente puede ser anónimamente en internet", señaló. "Reúnanse en un pub (...) Encuéntrense en un lugar de oración, en un vecindario y conózcanse".

Obama habló con Harry en una entrevista realizada por el príncipe como editor invitado para el programa matinal de noticias en la radio de la BBC y estuvo enfocado en su interés común en promocionar causas. Aunque no faltó un juego de preguntas sobre películas favoritas, estrellas de orck, actrices, y hasta la opción “boxer o slip”.

Harry fue consultado por la BBC si invitaría a los Obama a su casamiento del año próximo con la actriz estadounidense Meghan Markle. "No lo sé", respondió Harry. "No hemos hecho las invitaciones o hecho la lista de invitados juntos. Quién sabe si van a ser invitados o no. No me gustaría arruinar esa sorpresa".

El diario The Sun informó el martes que funcionarios del Gobierno británico habían instado a Harry a no invitar a la familia Obama a su matrimonio por temor a que esto molestara a Trump.