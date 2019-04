Murió ex presidente Alan García tras dispararse por caso Odebrecht

El ex presidente de Perú Alan García falleció hoy a los 69 años tras pegarse un tiro en la cabeza, cuando iba a ser detenido por la policía a raíz de una orden judicial por su vinculación al escándalo de corrupción en América Latina de la empresa brasileña Odebrecht.

El actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el Partido Aprista Peruano (PAP) de García confirmaron el deceso del dos veces gobernante peruano (1985-1990 y 2006-2011).

Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 17 de abril de 2019



La policía que concurrió esta mañana al domicilio de García en Lima para detenerlo, lo halló ensangrentado por un disparo en la cabeza y lo hospitalizó, donde fue intervenido quirúrgicamente por "impacto de bala, entrada y salida, en la cabeza", indicó el Ministerio de Salud. Fue reanimado luego de sufrir tres paros cardio-respiratorios en la sala de operaciones, pero finalmente murió.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, Odebrecht revelara que Luis Nava, ex secretario de Presidencia en el segundo mandato de García, y su hijo José Antonio Nava recibieron u$s 4 millones de la compañía brasileña para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Odebrecht desató el mayor escándalo de corrupción en América Latina tras admitir públicamente en 2016 que ganó contratos de obras en la región con pago de sobornos, y Perú es uno de los países involucrados.

Ex presidentes García, Humala y Toledo en el 2012

El Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar contra García quien no fue el único ex presidente peruano al que la justicia ordenó detener: así también sucedió con otros cuatro mandatarios que gobernaron Perú en las últimas décadas: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, éste último detenido actualmente por el caso Odebrecht.

Ayer, García había calificado de "especulación" al hecho de que lo vincularan con los presuntos sobornos de Odebrecht.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 16 de abril de 2019





"Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", tuiteó el ex mandatario.

García se defendió así de los recientes hallazgos hechos por la Fiscalía, al encontrar que Odebrecht consignó más de u$s 4 millones en cuentas de Luis Nava, quien fue secretario de Presidencia en el segundo mandato de García (2006-2011), y de su hijo José Antonio Nava.

Alan García en el 2008, durante su segundo mandato presidencial

Estas transacciones proceden de la Caja 2 de Odebrecht, la cuenta oculta con la que la empresa brasileña pagó millonarios sobornos en una docena de países de Latinoamérica, relevó IDL-Reporteros. Los beneficiarios de estas operaciones tenían como seudónimos "Chalán" para Nava y "Bandido" para su hijo, identificación confirmada por la constructora.

Sobre García había desde fines de 2018 una orden de impedimento de salida del país, y los agentes policiales iban hoy a someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial, la misma que ya aplica a Kuczynski.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros. También la del exministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia, así como de otros cinco exfuncionarios de su segundo gobierno.

Además, Nava también recibió en sus cuentas más de u$s 1 millón que Odebrecht transfirió inicialmente al exvicepresidente de la estatal Petroperú Miguel Atala en 2007, en una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Ayer también, García rechazó conocer el sobrenombre de "Chalán" y afirmó que espera que las investigaciones reveladas sean "documentadas, comprobadas y ratificadas por las personas", en relación a los descargos que deberán hacer Nava y Atala.

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski



En relación al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también investigado por la Fiscalía por el caso Odebrecht y que se mantiene en una detención por diez días, García señaló ayer que le parece "un exceso".



"Me parece que a una persona que está impedida de salir del país, que tiene movilidad restringida, es un absurdo exponerlo a eso. Prisión domiciliaria es lo máximo que podrían hacer con él", apuntó.

Este miércoles, Integrantes del PAP culparon a la Fiscalía por la trágica decisión de su líder. El congresista Mauricio Mulder declaró en el hospital Casimiro Ulloa que esta tragedia es "la concreción de todo un mecanismo de persecución y búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros".



El excanciller Luis Gonzales Posada, también militante del PAP, acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso. "Es el resultado de un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana".