Mitt Romney contra Donald Trump: "Es un fraude"

Mitt Romney, el candidato presidencial del Partido Republicano que en 2012 perdió contra Barack Obama, se sumó ayer a la campaña anti-Trump al calificar al mangate y actual precandidato Donald Trump como "un fraude".

"Donald Trump es un farsante, un fraude", afirmó Romney durante un apasionado discurso que pronunció en el Instituto Hinckley de Políticas, en la Universidad de Utah.

La respuesta del empresario, el favorito hasta ahora para la nominación, no se hizo esperar. "He escuchado a Romney y su largo discurso y la verdad es que no quiero dedicarle mucho tiempo porque es irrelevante. Fue un candidato horrible y fallido", reaccionó desde Portland, en el estado de Maine, ante un grupo de seguidores.