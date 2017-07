México busca acercarse a EE.UU.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a la Cumbre del G20 en momentos de máxima tensión diplomática con Estados Unidos, marcada por la cuestión migratoria y en particular por el proyecto del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera entre ambos países y hacérselo pagar a México. Por eso será clave la entrevista entre Peña Nieto y Trump que se celebrará al margen de la cumbre.

"No esperamos que sea una reunión donde se resuelvan temas de fondo" dijo el secretario de Exteriores mexicano, Luis Videragay, y anunció que no se hablará del muro en el encuentro "porque no es un tema de la relación bilateral" que definió como "acto no amistoso".

México intentará durante la cumbre avanzar en una de sus grandes prioridades, la compleja renegociación del Tratado NAFTA, que debería empezar en agosto.