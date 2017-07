Merkel insta al G-20 a generar situación de ‘win-win’ y crecimiento sostenible

La canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país acoge esta semana la cumbre del G-20, instó a sus líderes a centrarse en generar un crecimiento económico sostenible e inclusivo y no en su propia prosperidad.



"No sólo se trata de crecimiento (económico), sino más bien de crecimiento sostenible", puntualizó. "Tenemos que tener una situación en la que ganen todos. Los temas obviamente giran en torno a cómo lograr un crecimiento inclusivo o sostenible", afirmó la canciller en su podcast semanal.



La ciudad de Hamburgo será la sede del encuentro de las máximas autoridades de las 20 economías más grandes del mundo este viernes y sábado, pero las manifestaciones en contra de la cumbre ya comenzaron ayer con miles de personas marchando bajo la lluvia –los organizadores calcularon 18.000 personas y la policía, 8000– así como las primeras detenciones.



Un pedido clave de las protestas fue luchar de forma más eficaz contra el cambio climático, con consignas como "El planeta Tierra primero", en alusión irónica al eslogan "America first (America primero)", del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su decisión de que su país abandone el Acuerdo de París.



Hace días que el gobierno alemán advierte que no permitirá protestas violentas cerca de la cumbre, que reunirá entre otros a Trump y sus pares ruso, Vladimir Putin, y argentino, Mauricio Macri. Dada la alarma terrorista vigente en gran parte de Europa, y que además las autoridades locales temen actos de sabotaje, ya se apostaron 21.000 efectivos en Hamburgo –provenientes de varios estados federados alemanes–.



Merkel sostuvo que esta cumbre profundizará asuntos reivindicados por los manifestantes, como la distribución de la riqueza, el agotamiento de los recursos, y temas relacionados como el cambio climático y la protección del consumidor.



La jefa del gobierno alemán señaló interrogantes clave como "¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Cuáles son las reglas para la distribución de la riqueza? ¿Cuántas personas están participando? ¿Y cuántos países pueden beneficiarse?".



También señaló que en la agenda del G-20 se introdujeron cuestiones que habitualmente no se tocan: "Si simplemente intentamos seguir adelante como lo hemos hecho en el pasado, los desarrollos mundiales definitivamente no serán sostenibles e inclusivos", dijo. "Necesitamos el acuerdo de protección climática, mercados abiertos y mejores acuerdos comerciales en los que se defiendan los estándares de protección del consumidor, sociales y medioambientales", agregó.