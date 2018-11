May encuentra en EE.UU. otra piedra en el camino del Brexit

En momentos que la primera ministra británica, Theresa May, se acercaba a lograr "el único acuerdo posible" de Brexit con la UE, el presidente Donald Trump advirtió que este podría dañar al comercio entre Reino Unido y Estados Unidos.

Con los tiempos apremiantes, May parecía dirigirse hacia la firma del texto común, que pretendía dejar en vías de solución antes de llegar a la cumbre del G20.

Pero Trump se sumó a los detractores del acuerdo. "Este parece ser un acuerdo muy bueno para la UE", dijo, pero Debemos considerar seriamente si al Reino Unido se le permite comerciar o no. Si se mira el acuerdo, puede que no se les permita comerciar con nosotros y eso no sería bueno, dijo, asegurando tener la esperanza de que Theresa May "pueda hacer algo al respecto".