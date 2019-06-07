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Internacionales Viernes 07 de Junio de 2019
"May day", el último día de la premier derrotada por el Brexit
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|-0,2220
|44,7500
|44,9500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|3,4650
|-
|45,4886
|EURO
|0,6302
|50,8805
|50,9166
|REAL
|0,7167
|11,6429
|11,6493
|BITCOIN
|3,6437
|8.084,0000
|8.090,5000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-1,1723
|52,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,9412
|66,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,8777
|67,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,1517
|72,3900
|TNA 7 DIAS
|2,6212
|54,8100
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,2761
|127,10
|126,75
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,9481
|1,57
|1,54
|DISC USD NY
|0,1335
|112,50
|112,35
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,6000
|35.733,7000
|BOVESPA
|0,7400
|97.204,8500
|DOW JONES
|1,1700
|25.720,6600
|S&P 500 INDEX
|1,3058
|2.843,4900
|NASDAQ
|1,8200
|7.615,5530
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,2086
|315,3529
|319,2110
|TRIGO CHICAGO
|-0,7843
|185,9232
|187,3929
|MAIZ CHICAGO
|-0,8323
|164,1666
|165,5445
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|234,5000
|234,5000
|PETROLEO BRENT
|1,7999
|62,7800
|61,6700
|PETROLEO WTI
|1,6923
|53,4800
|52,5900
|ORO
|0,1869
|1.340,1000
|1.337,6000