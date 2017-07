Masiva participación en la consulta contra la Constituyente de Maduro

La consulta electoral que convocó la oposición en Venezuela para pronunciarse sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente Nicolás Maduro para modificar la Carta Magna, resultó una demostración de fuerza popular que transcurrió con escasos incidentes pero uno fatal, cuando una mujer murió por disparos de unos motorizados frente a un centro de votación en Caracas. El ministro del Interior, Néstor Reverol, confirmó el deceso y agregó que la policía científica dirige una investigación al respecto.



En paralelo al plebiscito opositor, ayer se realizó un simulacro electoral de las votaciones para la ANC del 30 de julio, cuando se elija a sus 545 asambleístas; los centros de votación para tal fin extendieron su horario por filas "interminables" de personas que deseaban participar, según el comando de esa campaña oficialista.



El plebiscito opositor no vinculante y sin el aval del Consejo Nacional Electoral pero posible porque la Constitución faculta al Parlamento a convocarlo fue organizado por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). También le consultaba a la población si apoya la intervención de las Fuerzas Armadas para "restituir el orden constitucional" y si desea un gobierno de unión nacional.



Las estimaciones sobre la participación en este plebiscito apuntaron a millones de personas; el líder opositor Henrique Capriles dijo a la noche que estaría cercana a los 7,5 millones de electores, aunque no era posible determinar la cifra porque no había instituciones que lo supervisaran, y la misma MUD explicó que destruiría los cuadernos electorales, porque así pretendía evitar represalias para los votantes.



En todo caso, demostró gran poder de convocatoria con 14.300 mesas de votación en todo el país, 47.272 personas acreditadas para trabajar en la consulta y 80.000 voluntarios.



El objetivo era "marcar un antes y un después en esta lucha por recuperar la democracia", dijo Julio Borges, jefe del Parlamento (Asamblea Nacional, de mayoría opositora). "Queremos que en este país haya un cambio político. Los venezolanos estamos mayoritariamente en contra del fraude (de la) Constituyente", dijo Capriles. Buscando dar credibilidad al plebiscito, la oposición contó con observadores como el ex presidente mexicano Vicente Fox. En el exterior, un millón de venezolanos votó en más de 200 ciudades en unos 80 países dentro de esta consulta apoyada también por la OEA, EE.UU. y gobiernos de América Latina y Europa.