Más de 10.000 niños inmigrantes, perdidos en Europa

Más de 10.000 niños migrantes sin ningún acompañante adulto desaparecieron en Europa en los últimos dos años, estimó la agencia policial europea Europol, que teme que muchos de ellos sean víctimas de explotación, en particular sexual.

"Es razonable pensar que se trata de más de 10.000 niños", explicó Brian Donald, un alto funcionario de Europol al diario inglés The Observer. "Pero no a todos se los explotará con fines criminales. Algunos de ellos pueden haber sido entregados a familiares suyos. Simplemente no sabemos dónde están, qué están haciendo o con quién están", agregó.