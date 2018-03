Marcelo Odebrecht dijo que le pagó a Lula u$s 4 millones en coimas

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora Odebrecht, declaró ante la Justicia haber pagado 13 millones de reales (u$s 4,15 millones) en efectivo al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva entre 2012 y 2013, según trascendió en la prensa local.

El empresario declaró ante el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción Lava Jato, que Lula es en realidad el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de "amigo".

Se trata de la primera declaración del ejecutivo ante la Justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena.

Aunque su testimonio está bajo sigilo, fue filtrada a los medios de comunicación.

El empresario también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula, que dirige el ex presidente, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede.

Además, también habría entregado u$s 16 millones para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff, mediante el entonces ministro de Hacienda Guido Mantega.

Odebrecht declaró que otros nombres que aparecían en la libreta de contabilidad del grupo, como "post-italiano" e "italiano", eran Mantega y Antonio Palocci respectivamente.

Tras conocer las acusaciones, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que las rechazó y dijo que el ex mandatario no comentaría ninguna declaración bajo sigilo en la Justicia "filtrada selectivamente y de forma ilegal".

La noticia se conoció el mismo día en que el ex presidente lanzó su precandidatura presidencial para competir en las elecciones de 2018.

En la misma causa, la Corte Suprema de Brasil autorizó investigar a nueve ministros del Gabinete del presidente Michel Temer y a 71 congresistas, entre los que figuran 29 senadores y 42 diputados. La información fue divulgada por el diario Folha de Sao Paulo, que dio cuenta de que se citarán, además, a tres gobernadores, un magistrado del Tribunal de Cuentas de la Unión y otros 24 políticos y autoridades.

El magistrado Edson Fachin, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, dio luz verde así a los pedidos de la Fiscalía para abrir investigaciones contra autoridades con fuero privilegiado a partir de los testimonios de 77 ex directivos del grupo Odebrecht, en el marco del acuerdo de delación premiada con la justicia.

Aerolíneas brasileñas podrán tener el 100% de capital extranjero

Brasil anunció una nueva apertura a la inversión en el sector aeronáutico que permitirá a empresas extranjeras tener el 100% del capital de aerolíneas brasileñas, eliminando el límite actual de 20%.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Turismo como parte de un paquete de medidas para estimular al sector y pasar de los 6,5 millones de visitantes extranjeros en 2016 a 12 millones en 2022.

También incluye una iniciativa para conceder visas en 48 horas a ciudadanos de países considerados estratégicos, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

"Precisamos crear condiciones para que los empresarios inviertan en el país", dijo el ministro de Turismo, Marx Beltrao, durante el anuncio en Brasilia.

"Con la apertura al capital extranjero, nuestro objetivo es incrementar la competitividad entre las empresas, y consecuentemente, reducir los precios y ofrecer más rutas a más destinos", añadió.