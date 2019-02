Maduro retó a Guaidó a llamar elecciones y rompió relaciones con Colombia

En medio de la resistencia militar al ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, Nicolás Maduro dio un discurso en el Palacio de Miraflores en el que desafió al opositor Juan Guaidó a convocar a elecciones. Además, anunció la ruptura de las relaciones con el Gobierno de Colombia y sostuvo que "ya hay dos muertos por comer los alimentos podridos" enviados por EE.UU.

“Estamos dando una batalla por la paz, en defensa de las fronteras de la patria y de la integridad territorial”, comenzó el mandatario. Y añadió: "Estoy más duro que nunca, más que duro que esta madera".

Luego se refirió a Guaidó, proclamado presidente interino por la Asamblea Nacional para llamar a elecciones libres, y se preguntó: "¿Por qué no convocaron elecciones presidenciales en 30 días si tienen el poder?".

Y lanzó: "Lo reto formalmente a convocar elecciones, ¡señor fantoche, títere del imperialismo norteamericana! Va a ver quien tiene votos y quien gana elecciones en este país".

Maduro también llamó "show" al intento de Guaidó de llevar ayuda humanitaria, y dijo que "30 días después el golpe de estado ha fracasado, lo hemos derrotado".

"Ayer me vi obligado a cerrar los puentes fronterizos por la violencia anunciada. Y estoy evaluando qué hacer, vamos a garantizar la paz y la soberanía de la frontera. Yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso", dijo el chavista.

También, el sucesor de Hugo Chávez lanzó una arenga amenazante a sus seguidores: "Si escuchan que algo le han hecho a Maduro, salgan a las calles a hacer una gran revolución proletaria y socialista".

De esta forma, el presidente venezolano llamó al pueblo a "abrir los ojos", y a convencerse de que EE.UU no pretende ayudar al país de buena voluntad, sino que busca una intervención militar para robarle las riquezas. Al respecto, sostuvo: “Los problemas de los venezolanos debemos resolverlos aquí, en la casa, sin que se inmiscuya nadie del exterior”.

Ruptura con Colombia

El líder chavista comunicó la ruptura de todas las relaciones políticas y diplomáticas con el "Gobierno fascista" de Colombia. “No podemos seguir soportando que se preste el territorio de ese país para una agresión contra nosotros", dijo, e instó a los funcionarios colombianos a salir de Venezuela en las próximas 24 horas.

Pero no frenó ahí sus insultos y agravió al presidente del país cafetero. "Chuqui, chuqui, Iván Duque eres el diablo, fuera de aquí diablo", fustigó.

Burla a los emigrantes

Maduro también se refirió en tono burlón a los habitantes de Venezuela que decidieron emigrar hacia otros países.

“Ayer me enteré de que a un amigo, que vivía en una zona importante de Caracas, se le ocurrió, porque lo vio en las redes sociales, que en Chile iba a prosperar. Así fue que se dejó engañar, vendió todo y se fue a vivir a ese país, donde terminó trabajando en un estacionamiento 12 horas diarias. Así estuvo un año, durmiendo en una oficina prestada y sin baño, hasta que un día decidió volver a la tierra de la dignidad”, aseguró.