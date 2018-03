Corrupción en Petrobras: Lula rechazó la acusación y aseguró que no hizo nada malo

“No tengo nada que temer, porque no he hecho nada malo. Si los jueces me hubieran mandado a llamar hubiera ido, como lo hice el 5 de enero pasado en Brasilia”, afirmó hoy el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, luego de que policías lo forzaran a que los acompañara a declarar en una investigación sobre supuestos sobornos.

“Me sentí prisionero hoy de mañana”, dijo Lula en la sede nacional del gobernante Partido de los Trabajadores, en San Pablo, tras prestar testimonio ante la policía federal en el aeropuerto de Congonhas.

“Si querían escucharme solo tenían que llamarme que yo iba, porque no debo y no temo” a la justicia, sostuvo ante decenas de militantes que coreaban “Lula, guerrero, del pueblo brasileño”.



La operación se enmarca en las investigaciones de corrupción en la estatal Petrobras y fue ordenada por el juez federal Sergio Moro, que está a cargo de las averiguaciones sobre una red que se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera.



Según confirmó la Policía Federal, los agentes iniciaron las indagaciones a las 06.00 hora local, cuando se presentaron en la residencia de Lula en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de San Pablo.



También fueron allanados la sede del Instituto Lula, que dirige el ex presidente; una finca de la localidad paulista de Atibaia y un apartamento en el balneario de Guarujá, entre otros lugares.

En esos dos últimos casos, las autoridades sospechan que esas propiedades pertenecen en realidad a Lula, aunque figuran a nombre de otras personas allegadas.

Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró hoy como “innecesario” que la Policía Federal haya trasladado de forma “coercitiva” a declarar al líder del PT.