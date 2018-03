Lula se reunió con Mujica y le pidió que se postule para ayudarlo

El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el legado de los gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil, de José Mujica en Uruguay y Rafael Correa en Ecuador. Los ex presidentes sudamericanos se reunieron en la localidad brasileña de Santana do Livramento, fronteriza con Uruguay, con motivo del inicio de la gira que Lula en la región sur del país.

"Todos nosotros, que militamos en la política de nuestro continente en los últimos años, vimos al continente avanzar de forma extraordinaria. Creamos una forma de hacer política y eso comenzó a incomodar a los estadounidenses porque no estaban acostumbrados a que tomásemos decisiones sin consultárselo", comentó Lula.

En su opinión, los gobiernos de izquierda resolvieron entonces sellar una "alianza" para "compartir los beneficios y la riqueza" que se producía en la región, un pacto que se rompió tras el cambio hacia la centro derecha que emprendió América latina en los últimos años.

Lula le pidió al senador y ex presidente José Mujica que sea candidato a la Presidencia en las elecciones de 2019. "Usted, señor Mujica, también tiene que ayudarnos. La forma de que nos ayudes es que aceptes ser candidato a la Presidencia de Uruguay, y si es candidato es muy probable que triunfe en las elecciones", dijo.

El ex mandatario brasileño agregó que "no tiene que estar mirando el calendario para ver si está más viejo" porque cuando una "persona es buena y tiene carácter, tiene que luchar por el continente", dijo.

"Querido Mujica, usted sabe que estoy siendo amenazado con prisión. Estoy aquí en la frontera y podría dar un saltito a Uruguay, pero no voy a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque estoy tranquilo con mi inocencia, y quienes tendrán que salir del país un día son ellos", concluyó.