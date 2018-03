Lula quedaría afuera de la carrera electoral

El Tribunal de apelaciones Regional Federal N´4 de Porto Alegre denegó el recurso interpuesto por la defensa del ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva contra la condena a más de 12 años de cárcel. El ex mandatario, sin embargo, no podrá ser detenido dado que la Corte Suprema postergó su decisión de otorgarle o no un hábeas corpus.

Además de dejarlo más cerca de la cárcel, le corta -a menos que el Supremo Tribunal Electoral diga lo contrario- sus aspiraciones de presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, para las cuales es favorito.

El fallo fue adoptado por unanimidad y confirma la sentencia de segunda instancia que elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel -desde los 9 años que había dictado el juez Sergio Moro en primera instancia-, por corrupción pasiva y lavado de dinero. Los acusan de haber recibido un departamento de lujo en concepto de coimas por parte de la constructora OAS.