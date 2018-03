Lula dijo que a la oposición no le gusta la democracia

La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, siguieron juntos la votación en la cámara de Diputados en la biblioteca del Palacio presidencial.

Lula aseguró que se siente "decepcionado", según dijo el ex ministro de Transportes, Alfredo Nascimiento.

Horas antes había señalado que Dilma Rousseff, "no se va a matar ni se va a exiliar" y arremetió contra los opositores. "Nosotros amamos Brasil. Vamos a luchar por la democracia", manifestó aludiendo a dos ex presidentes brasileños, Getulio Vargas, que se suicidó en 1954 cuando los militares le presionaban a renunciar, y João Goulart, que se exilió en 1964 tras el golpe de Estado del Ejército.

"Me parece que a la elite brasileña no le gusta mucho la democracia", dijo y aseguró que las fuerzas conservadoras siempre trataron de expulsar a los presidentes que no les gustan.

Lula afirmó que si el vicepresidente, Michel Temer, primero en la línea de sucesión, quiere aspirar a suceder a Rousseff, "que se presente a las elecciones en 2018 y no dé un golpe".

El ex presidente le pidió a los movimientos sociales que "den ejemplo" y que las protestas que realicen sean pacíficas.