Los bolivianos frenan la ambición de Evo de perpetuarse en el poder

El presidente de Bolivia, Evo Morales, no podrá postularse para competir por un nuevo mandato en el 2020. De acuerdo a los resultados preliminares del referéndum constitucional realizado ayer y las encuestas de boca de urna, el mandatario sufría un duro revés a su ambición de seguir en el poder.

El primer boletín publicado al cierre de esta edición por el Tribunal Supremo Electoral arrojaba que el 65,5% de los votantes rechazó cambiar la Constitución para permitir la reelección presidencial dos veces seguidas, contra el 33,95% que optó por avalarlas. Pero el resultado era preliminar, contabilizadas apenas 776 actas sobre un total de 30.367. Las encuestas de boca de urna, en cambio, también daban como ganador al ‘No’ pero por un margen más ajustado: 52,3% a 47,7%, en el caso de la consultora Ipsos, y 51% a 49%, según Equipos Mori.

Más allá del margen, de confirmarse, el resultado significa el primer revés que sufre Evo Morales en las urnas desde que llegó a la presidencia en 2006 y es un freno a sus aspiraciones políticas en momentos en que su figura quedó envuelta en sospechas de tráfico de influencias tras denuncias de que su gobierno favoreció con millonarios contratos a la a empresa china CAMC, donde tiene un alto cargo ejecutivo una ex novia del mandatario.

Morales, de 56 años, solicitó al Congreso y a un organismo de control gubernamental investigar si existió ese delito, pero acusó a Estados Unidos por la denuncia que se conoció tres semanas antes de realizarse la consulta. El presidente reconoció el antiguo vínculo con Gabriela Zapata, pero negó haberla visto desde entonces, lo que fue desmentido por fotos en redes sociales que los mostraron juntos en una celebración de carnaval el año pasado, y lo pusieron en evidencia.

De haber ganado la consulta de ayer, Morales estaba habilitado para presentarse en 2020 y gobernar hasta 2025, lo cual hubiera significado 19 años seguidos en el poder (ver recuadro).

Los sondeos de boca de urna de Ipsos y Equipos Mori indicaban que el oficialismo habría ganado en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, mientras el ‘No’ se habría impuestos en Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando. Excepto un hecho aislado con quema de votos en Santa Cruz, la jornada transcurrió sin mayores incidentes.

El jefe de campaña del ‘Sí’, el ex ministro de Gobierno Hugo Moldiz, rechazó los resultados de las encuestadoras y pidió esperar el voto del área rural. Morales no se había manifestado anoche sobre los resultados parciales.

Durante su gestión el aimara y ex dirigente cocalero consiguió que el PBI boliviano se multiplicara por cuatro, que la pobreza bajara del 38% al 16% y tuvo logros en términos de inclusión de la población indígena con el crecimiento de la inversión del Estado tras la nacionalización de los recursos naturales. Aunque Bolivia hoy enfrenta una caída de ingresos por la baja de los precios internacionales del gas y el petróleo, que el año pasado le significaron al país una merma de u$s 4.000 millones por caída de exportaciones.