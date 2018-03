Las 62 personas más ricas tienen una fortuna igual a la de la mitad de la población mundial

En los últimos cinco años, la brecha en la distribución de la riqueza se amplió notablemente, al punto de que las 62 mayores fortunas del plantea ya equivalen a la de la mitad más pobre de la población, y el 1% más rico acumula una fortuna más grande que la del 99% restante, según un informe que difundió la organización no gubernamental OXFAM de cara al Foro Económico Mundial de Davos.

La organización resaltó que la relación entre el 1% y el restante 99% -revelada por el Credit Suisse- se alcanzó un año antes de lo que la propia OXFAM preveía… hace apenas un año.

Según el reporte –que toma datos del Credit Suisse, entre otros, para los cálculos de la riqueza global y de los rankings de Forbes y Fortune para los de las fortunas más grandes del mundo-, las 62 personas más ricas del planeta vieron crecer su riqueza en un 44% en los últimos cinco años, lo que equivale a u$s 542.000 millones.

En el otro extremo, el 50% más pobre del planeta vio reducirse su riqueza en un 41% (más de un billón de dólares) durante el mismo período. Así, ambos grupos (los 62 más ricos y los 3.600 millones más pobres) reúnen una “fortuna” similar, de alrededor de 1,76 billones de dólares.

Entre otros puntos, OXFAM resaltó que:

Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa “nueva riqueza” ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico.

Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de un centavo al año.

De un grupo 200 empresas analizadas, entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro de Davos, 9 de cada 10 tienen presencia en paraísos fiscales. En 2014, la inversión dirigida a paraísos fiscales fue casi cuatro veces mayor que en 2001.

“Quienes defienden el statu quo –apunta el informa- afirman que la preocupación por la desigualdad está impulsada por una ‘política de la envidia’, y suelen mencionar la reducción del número de personas en situación de pobreza extrema como prueba de que la desigualdad no es un problema tan grave. Están equivocados. Oxfam es una organización cuya razón de ser es acabar con la pobreza y, como tal, considera que los enormes avances que han contribuido a reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema entre 1990 y 2010 son rotundamente positivos. No obstante, si durante este periodo de tiempo la desigualdad dentro de los países no hubiese aumentado, otros 200 millones de personas habrían salido de la pobreza, una cifra que podría haberse incrementado hasta alcanzar los 700 millones de personas si las personas más pobres se hubiesen beneficiado más del crecimiento económico que los sectores más pudientes”.

Informe Oxfam: Una economía al servicio del 1%