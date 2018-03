La producción industrial de Brasil subió 1,4% en enero luego de 34 meses

La industria del gigante sudamericano repuntó un 1,4% en enero, en comparación con el mismo período del año anterior, y cerró así 34 meses consecutivos en negativo.



Es la primera señal concreta de estabilización de la economía tras dos años de recesión profunda con un derrumbe del 7,2% del PBI.



El informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indica que si bien el índice mostró un leve descenso del 0,1% intermensual, mejoró respecto a los pronósticos que daban un 0,35% negativo.



Esta disminución fue motivada principalmente por una baja de 10,7% en la producción de autos en enero. Aunque, desde la Asociación Nacional de Fabricantes señalaron que la producción vehicular repuntó ya en febrero, con un incremento de casi 15%.



La producción creció en 12 de los 24 sectores relevados por el IBGE en forma mensual. En tanto que, para los economistas que elaboran el boletín Focus del Banco Central, la proyección es de un aumento del 1,1% para todo 2017.



El presidente Michel Temer aseguró, por su parte, que la economía brasileña viene recuperándose, aun cuando estadísticas oficiales muestran datos preocupantes.



El mandatario dijo que la expectativa es que en 2017 la inflación se sitúe por debajo de la meta del 4,5%.



Además dijo que espera que se produzca una caída "paulatina y responsable" de la tasa básica de intereses, Selic, que con 12,25% se sitúa entre las más altas del mundo.



Temer afirmó que es imprescindible la aprobación de la reforma previsional en el Congreso. "Hay que cambiar la ley en forma urgente. Es la única forma de preservar a los más pobres", dijo y destacó que quienes se oponen a los cambios son quienes cuentan con mayores ingresos.



El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, volvió a insistir en los cambios en el régimen jubilatorio que propone aumentar la edad de retiro hasta los 65 años.





Para el funcionario, "enfrentar el problema fiscal es clave" y resaltó que el gobierno está en ese camino a través de "reformas macroeconómicas" y de toda una "agenda microeconómica". Aunque destacó que si no se avanza en la legislación se verán obligados a subir la carga tributaria porque en el largo plazo el sistema no será sustentable.



Meirelles dijo que si no se hace nada al respecto, "el alza de las cargas tributarias deberá ser de un 10% del PBI para pagar el aumento del déficit que se generará".



Según señaló, en los últimos años hubo una suba constante del gasto público que dispararon las primas de riesgo y las tasas de interés en Brasil.