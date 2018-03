La libra se acerca a máximos anuales con la presión del IPC

La cotización de la libra esquiva de nuevo las alertas sobre el Brexit y se afianza con un balance positivo en el acumulado del año. La libra comenzó 2017 por debajo de los 1,24 dólares, pero dos semanas después, el 15 de enero, tocó mínimos por debajo incluso de la barrera de los u$s 1,20.

En dos meses su cotización sufrió un nuevo vuelco. En la jornada de hoy no sólo recupera el umbral de los u$s 1,24. En sus máximos roza el nivel de 1,25, más cerca de sus topes del año, los u$s 1,27.

Las subas en la sesión de hoy rozan por momentos el punto porcentual en su cruce con el dólar. El detonante de esta escalada es el dato del IPC de Reino Unido. En febrero la inflación se disparó desde el 1,8% hasta el 2,3%, sus niveles más elevados desde el año 2013.

La cifra, además, supera tanto las previsiones de los analistas (2,1%) como el objetivo establecido por el Banco de Inglaterra. El dato aviva por tanto el debate sobre un posible adelanto en los plazos barajados para la primera subida de los tipos de interés.

La reunión del Banco de Inglaterra celebrada el pasado jueves confirmó la continuidad de los tipos de interés en el 0,25%, sus mínimos históricos. Pero la mayor novedad fue la ruptura de la unanimidad a la hora de mantener los tipos sin cambio. Uno de los consejeros votó a favor de subir ya el precio oficial del dinero.

La firmeza de la libra es extensible, aunque de manera mucho más atenuada, a su cruce con el euro. La divisa comunitaria se repliega hasta los 86 peniques, en la parte media del rango de negociación de 2017.

El euro roza máximos con el dólar

La jornada de hoy vuelve a constatar los síntomas de debilidad del dólar. Las caídas se aceleraron desde la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada. El tono menos agresivo de lo esperado de cara a futuras subidas de tipos en EE.UU. activó la corrección en el dólar.

El euro, por el contrario, recibió el pasado viernes el impulso del Banco Central Europeo. Uno de sus consejeros, Ewald Nowotny, avivó el debate sobre la posibilidad de adoptar cambios en los tipos de interés antes incluso del fin del periodo de compra de deuda, programado por el próximo mes de diciembre. Este tono más agresivo se produce en medio del resurgir de la inflación, hasta el 2%, y de la mejora de las expectativas de crecimiento en la eurozona.

El euro cuenta además a su favor con las renovadas dosis de confianza que traslada la recta final de la campaña electoral en Francia. El debate televisivo de ayer reafirmado las opciones de victoria del centrista Emmanuel Macron, reforzado en las encuestas por delante de Marine Le Pen.

El euro prolonga hoy sus subas, hasta alcanzar los u$s 1,08 dólares, prácticamente en línea ya con sus máximos anuales, los 1,0828 del pasado 2 de febrero.