La cuarentena y los contratos de los futbolistas

Por estas horas, el cambiante panorama de la pandemia del coronavirus tiene su epicentro en Nueva York, Nueva Orleans y otras ciudades de EEUU., donde el especialista Anthony Fauci en diálogo con la cadena CNN, ha estimado entre 100 mil y 200 mil muertes para cuando se cierre la curva del Covid-19.

Una corriente de opinión hace esfuerzos por resolver el dilema “Salud o Economía”. Esa falsa dicotomía nos remonta a una célebre frase del economista John Maynard Keynes, cuando transcurrían los efectos de la crisis de los años 30: “En el largo plazo todos estaremos muertos”.

Es hora de analizar y actuar con sentido común aunque rápidamente, tal como la historia nos demuestra se hizo durante la “gran depresión” del siglo pasado. Y dentro del panorama de parálisis general, el deporte también se ha visto afectado a nivel mundial. El desafío actual es cómo conservar a los actores principales (clubes, entrenadores, jugadores, espectadores, televidentes, auspiciantes) para que una vez controlado el coronavirus, pueda volver a girar el carrousel gigante que impulsa a la industria del entretenimiento.

A nivel internacional, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) dio un comunicado con el fin de alertar sobre despidos masivos: "Hacemos un llamamiento a los clubes con dificultades financieras a corto plazo para que se reúnan con los sindicatos de jugadores nacionales para negociar arreglos justos y proporcionados que respeten sus obligaciones legales y aborden igualmente los intereses del empleador y del empleado".

"Si bien la cooperación de las partes interesadas del fútbol a nivel internacional nos alienta, estamos extremadamente preocupados de que un número significativo de clubes, en más de media docena de países, hayan comenzado a despedir inmediatamente a los jugadores o a reducir unilateralmente sus salarios", se advierte desde FIFPRO a todos los sindicatos de futbolistas.

En tanto la FIFA, ha tomado contacto con dirigentes de la UEFA, de las ligas europeas y del FIFPRO para proponerles a los clubes un acuerdo con sus jugadores para reducir salarios. Esta proposición está dirigida por el momento a las grandes ligas de Europa.

Javier Tebas, presidente de LaLiga española estima que “las pérdidas serían de unos 700 millones de euros si no se jugase el final de la Liga”, incluyendo 500 millones por derechos de TV no cobrados. En Italia y Alemania se evalúa que las pérdidas serían superiores a los 700 millones de euros, en tanto en Francia el perjuicio rondaría los 400 millones de euros. En Inglaterra, si la temporada no se reinicia, los clubes de la Premier League deberán reintegrar unos 815 millones de euros a los canales BT Sports y SkySports, por anticipos recibidos de los dueños de los derechos de televisión.

En España, el Gobierno decretó el “estado de alarma” (Real Decreto-ley n° 08/2020 del 17/03/20), poniendo en práctica entre otras medidas de excepción, el llamado Expediente Temporal de Regulación de Empleo, conocido como ERTE, una fórmula para solucionar la ola de despidos, que se habilita también para los clubes de fútbol que decidan adherirse.

Se trata de una flexibilización tendiente a aliviar los costos laborales a causa del cierre forzoso de los establecimientos por el coronavirus, permitiéndose la suspensión temporal de los contratos y reducción de jornada, con una bonificación de los aportes patronales con destino a la seguridad social. Mientras dure la vigencia del ERTE los trabajadores tienen garantizado el cobro de sus salarios a pesar del paro de sus actividades.

En Sudamérica, la Conmebol dispuso adelantar el 60% de los derechos de participación de la Copa Libertadores a los clubes, (U$S 65 millones), a la manera de un anticipo excepcional que busca paliar la emergencia desatada por el coronavirus. “En este momento hay que hablar de cómo ayudar, cómo apoyar a los jugadores, a los clubes, a las asociaciones miembro. Priorizar en este momento la salud por sobre la política”, declaró el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en una entrevista para The Associated Press.

En el fútbol argentino, Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo de Almagro fue uno de los primeros en alzar la voz de alerta. El dirigente azulgrana en diálogo con Clarín dijo: "Es una situación muy delicada. Antes de todo esto ya nos debíamos una discusión sobre el reparto de los ingresos que genera el fútbol. Tenemos que entender que acá perdimos todos, que se paró la economía mundial y en especial los sectores vinculados al entretenimiento como es el fútbol".

Y agregó: “Tenemos que garantizar la subsistencia de los clubes, que son el lugar de trabajo de los futbolistas. Sin clubes los futbolistas no podrían trabajar por lo que tenemos que abocarnos a cuidar nuestras economías. También por el rol social que tenemos, el cual es clave y lo será más aún cuando empecemos a recuperarnos de todo esto”.

Desde el gremio de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), su secretario general Sergio Marchi, dio su visión: “Los dirigentes no tienen excusas. Por empezar, los clubes tienen un reglamento, medio raro por cierto, por el cual pueden pagar a los 59 días. La Superliga les giró a los clubes el dinero del mes de febrero por parte de la televisión, Fox y Turner se comprometieron a pagar marzo en los primeros días de abril. Los canales pagan en tiempo y forma. Así que ya tienen todo acreditado en sus cuentas. Por lo tanto, que no le mientan a la gente. Como dijo el Presidente (Alberto Fernández) hay que terminar con los vivos.”

Servio Marchi

Y adelantó la escena de un posible conflicto: “Que no pongan excusas. Nosotros sabemos que hay clubes que vienen con problemas desde diciembre porque usaron la plata de los sueldos para otra cosa. Si se excedieron en el presupuesto no es problema de los futbolistas.”

La magnitud del fenómeno se encuadra en la situación de “fuerza mayor económica”, causal que se halla regulada en la legislación argentina.

El Convenio Colectivo de Trabajo n° 557/09-AFA-FAA, deriva en esta materia (art. 18) a la normativa de fondo sustentada en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT-n° 20.744 y sus modificatorias). Dicha ley (LCT) les reconoce a los empleadores (léase, clubes) “facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento” (art.64), estableciendo que “siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo” y “el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho.” (Art.68).

La LCT contempla además, que las suspensiones por disminución o falta de trabajo por causas ajenas al empleador, no podrán exceder de 30 días en un año, contando desde la primera suspensión (art. 220). Y a renglón seguido, se prescribe que las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse como máximo hasta 75 días al año, debiendo comenzar por el personal menos antiguo de cada especialidad (art. 221), con un límite máximo común englobando todas las causales de 90 días (art. 222), que en caso de no ser aceptadas otorga derecho al trabajador a considerarse despedido.

Entendemos que dada la excepcionalidad de la situación provocada por la pandemia del coronavirus a nivel mundial, el Gobierno Nacional debería instruir al Ministerio de Turismo y Deportes a cargo de Matías Lammens, (expresidente de San Lorenzo de Almagro) para dictar las medidas tendientes a atemperar los apremios económicos de los futbolistas que perciben un haber básico mensual que sólo les permite una mínima subsistencia, en coordinación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y el gremio de futbolistas (FAA). Dicho rango de nivel salarial abarca a una gran mayoría de jugadores de primera división, categorías del ascenso y del fútbol federal.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, anticipó recortes de salarios: “Hay una franja de jugadores que puede soportar cobrar un sueldo mínimo. Posiblemente a alguno le toque una rebaja para poder ayudar al de al lado, es lo que corresponde. Alguno lo podrá hacer y otro tendrá que ajustarse, tener los pies sobre la tierra. En este momento de emergencia, todos tienen sus responsabilidades.”

En una economía castigada desde hace décadas como la Argentina, sólo cabe mirar hacia adelante e impulsar un modo de gestionar diferente, más previsible y eficiente según resulte lo que nos depare “el día después” del coronavirus. Mientras seguimos en cuarentena, vale reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco en su oración Urbi et Orbi, frente a una deshabitada y ensombrecida Plaza San Pedro: “Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”.