La crisis económica argentina le cuesta u$s 770 millones a Brasil

Mientras el ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Jair Bolsonaro, se apura a establecer lazos políticos con la Casa Rosada (ver aparte), el actual gobierno brasileño también se enfoca en la Argentina, pero con la preocupación puesta en la economía.

Un informe reservado, al que tuvo acceso El Cronista, proyecta que la Argentina sufrirá esta año una caída del 1% en su Producto Bruto Interno que tendrá como resultado una contracción del 4,4% en las exportaciones brasileñas, equivalentes a u$s 770 millones.

El trabajo, realizado por la Cámara de Comercio Exterior (Camex), sostiene que las ventas al exterior del gigante sudamericano tienen una "alta sensibilidad" a las variaciones de la economía argentina y observa, con algunos reparos, que se achican 4% por cada 10% de depreciación en el tipo de cambio efectivo real, en referencia a la fuerte devaluación que registró el peso.

También apunta al establecimiento del 12% de retenciones fijadas por la administración de Mauricio Macri hasta fin de 2020 para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, hecho que, considera, provocará una baja del 13,34% en las exportaciones argentinas, sumado a una pérdida de competitividad y caída mayor al 10% en las compras a las empresas brasileñas.

En ese sentido, la Camex un consejo de varios ministerios como Comercio, Cancillería, Agricultura, Hacienda y Jefatura de Gabinete, creado para asesorar a la Presidencia en materia de comercio exterior considera que esa merma de ingresos podrá compensarse con mayores ventas a mercados en los que, estiman, perderá participación la Argentina. Entre ellos, apunta a un crecimiento de los embarques a Paraguay (2,21%), Bolivia (1,88%), Uruguay (1,81%), Chile (0,84%) y Canadá (0,63%). No obstante, considera que el resultado final del desbalance en el comercio, mostrará un caída del 0,96% en las exportaciones y un retroceso del 0,03% en el PIB de Brasil.

El estudio, de 46 páginas, revela que el sector más perjudicado por la situación que atraviesa su principal socio comercial de la región es el automotriz, que el año pasado le destinó el 40,1% de sus ventas externas, cerca de u$s 11.160 millones. Para 2018, pensaban dirigir hacia estas tierras cerca de 900.000 unidades, pero según las últimas estimaciones, como mucho alcanzarán a las 700.000. Así, Camex proyecta una pérdida superior a los u$s 1000 millones respecto del ejercicio anterior, que prevé se reducirá a u$s 400 millones con la expansión en otros mercados.

También prevé una baja de casi u$s 400 millones para la exportación de productos químicos a la Argentina, u$s 191 millones en el trigo, u$s 114 millones en vegetales y frutas, u$s 91,6 millones en máquinas y equipamiento y u$s 75 millones en otros cereales.