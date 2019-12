"La ciudad maravillosa" se declaró en cesación de pagos

La ciudad de Río de Janeiro, la segunda más grande y principal destino turístico de Brasil, declaró hoy la cesación de pagos a raíz de la severa crisis económica y fiscal que golpea al municipio gobernado por el intendente Marcelo Crivella, un pastor evangélico cuya reelección para 2020 cuenta con el respaldo del presidente Jair Bolsonaro.



El Diario Oficial del Municipio de Rio de Janeiro anunció hoy que suspendió todos los compromisos de pago hasta "nueva orden" para "ajustar las cuentas" a raíz de medidas judiciales que obligaron a Crivella a pagar los sueldos atrasados del sector público.



Rio de Janeiro, segundo municipio de Brasil detrás de Sao Paulo, con casi 7 millones de habitantes, transita una crisis económica que perjudicó, por ejemplo, el pago de salarios de médicos y de empresas tercerizadas proveedoras de los hospitales municipales.



De hecho, el municipio anunció que suspendió el pago de la segunda cuota del aguinaldo de los trabajadores locales. La decisión de cesar los pagos hasta "segunda orden" fue del secretario de Hacienda carioca, César Barbiero.

Crivella, del partido Republicanos, es un político y pastor evangelista, yerno del fundador de la Iglesia Universal, el magnate de medios Edir Macedo, alineado públicamente con el gobierno de Bolsonaro.

La crisis actual tiene que ver con el cese de pagos desde hace tres meses a las Organizaciones Sociales, como se las conoce a las empresas proveedoras de insumos de salas de primeros auxilios y hospitales muncipales de la "ciudad maravillosa".



Esto generó caos en los hospitales ubicados en las zonas más pobres de Río y hasta un conflicto de Crivella con la TV Globo -competencia de la Record, del autodenominado obispo Macedo-, ya que impidió entrar a las conferencias de prensa a los periodistas de ese medio.



Hay 24 unidades de salud paralizadas y por eso intervino el gobierno federal de Bolsonaro para anticipar recursos del Tesoro Nacional al municipio carioca.



La Defensoría Pública acusa a Crivella de recortar unos 400 millones de dólares del presupuesto de salud desde 2017 y en la práctica perjudica sobre todo a los programas de atención a las embarazadas en las zonas más pobres, como la norte y la oeste.



La cesación de pagos, también, tiene que ver con una decisión del tribunal de la justicia laboral que condenó a Río a pagar los salarios atrasados en el área de salud.



Pero la gravedad de la situación sorprendió hasta los propios jueces: el embargo determinado por el fallo fue del equivalente a unos 100.000 dólares, pero en la caja municipal de salarios apenas había el equivalente a 55.000 dólares.



Según una encuesta del domingo de Datafolha, Crivella tiene reprobación del 72% de su gestión y apenas 8% de aceptación.



De cara a la reelección en los comicios de octubre próximo, Crivella aparece tercero en intención de voto detrás del ex alcalde Eduardo Paes, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) y Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).



"A mi me gusta Crivella, pero por ahora no digo a quien voy a apoyar, la población es la que decide" respondió Bolsonaro, cuyo domicilio es en Barra de Tijuca, una de las zonas más ricas de Rio de Janeiro.



Crivella fue uno de los puntales del crecimiento de Bolsonaro en la comunidad evangelista de las comunidades pobres de Río en la elección de 2018, con el apoyo de la TV Record y la Iglesia Universal del Reino de Dios.



En el pasado, el gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff incorporó a Crivella como ministro de Pesca, en el marco de la ampliación de la base de apoyo de la entonces gestión que terminó con el juicio político y destitución de la mandataria en 2016.