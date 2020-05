La UE planea tomar deuda por u$s 824 mil millones para reactivar la economía europea después de la pandemia

Ursula von der Leyen, está determinada a llevar a la Unión Europea (UE) a la ‘próxima generación’: la presidenta de la Comisión Europea (CE) pidió que le permitan recaudar u$s 824 mil millones (750 mil millones de euros) de los mercados de capital, para repartir la mayor parte de esos fondos como subvenciones a los Estados miembros, para apoyar la recuperación económica tras la crisis producida por la pandemia de coronavirus.

Si bien von der Leyden no explicó a quienes se destinaría esos nuevos fondos, un documento preliminar al que tuvo acceso el Financial Times, muestra que Italia, España y Francia podrían ser los mayores beneficiados, precisamente, aquellos que fueron más afectados por el coronavirus. Italia, por ejemplo, podría recibir hasta u$s 90 mil millones.

"O vamos todos solos, dejando atrás países, regiones y personas, y aceptando una unión de ricos y pobres, o recorremos ese camino juntos", advirtió von der Leyden que desde hace meses aboga por encontrar soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza no sólo la estabilidad económica del bloque –Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo hoy que el PBI de la eurozona se contraerá entre el 8% y el 12% este 2020–, sino su integración.

Pero el coronavirus afectó de manera desigual a los países del bloque y, mientras los llamados ‘frugales del norte’ (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) defienden una mayor disciplina fiscal, los del sur, especialmente Italia y España, exigen colaboración para reactivar sus economías, severamente golpeadas por la pandemia y las medidas de confinamiento. Ahora, los 27 países deben definir si podrán construir consensos políticos en una Europa fuertemente divida.

La jefa de la CE también está proponiendo toda una serie de nuevos impuestos –desde tecnologicos hasta a las emisiones de carbono– que, según los cálculos de von der Leyden, podrían representar miles de millones de euros para pagar la deuda que está tomando Europa: Bruselas prevé que los nuevos impuestos y gravámenes podrían cubrir todos los intereses y costos de reembolso.