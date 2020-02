La OMS llamó a prepararse para “una posible pandemia” mundial de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó hoy a prepararse para "una posible pandemia" de coronavirus y pidió "concentrarse en la contención" de la propagación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que todavía es "demasiado pronto" para declarar el estado de pandemia y aclaró que “por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala".

Luego de expresar su preocupación por el aumento repentino de casos en Italia, Irán y Corea del Sur, Adhanom Ghebreyesus manifestó: "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no".

El nuevo coronavirus, que comenzó a propagarse en China, ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados.

En el norte de Italia la propagación del coronavirus se cobró seis víctimas

"Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro", añadió el director del organismo.

En ese sentido, expresó: "Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia".

La situación en China

Adhanom Ghebreyesus informó que la epidemia por el coronavirus Covid19 "se estabilizó" en China donde se confirmaron 77.362 personas enfermas y 2.618 muertes, y reconoció su "preocupación por los repentinos aumentos de casos" en Italia, Irán y la República de Corea.

En conferencia de prensa, Tedros agregó que hay registros del nuevo coronavirus "en 28 países y 23 muertes" fuera de China.

Asimismo, detalló que el país asiático "ha reportado 416 nuevos casos confirmados y 150 muertes" en las últimas 24 horas.

"Nos alienta la continua disminución de casos en China", dijo Tedros, quien brindó detalles de la misión de la OMS en ese país, que concluyó con una serie de hallazgos.

El equipo de la organización "ha viajado a varias provincias diferentes, incluido Wuhan", capital de la provincia Hubei, en China central, donde se originó la epidemia, según consigna la agencia EFE.

"Encontraron que el Covid19 alcanzó su punto máximo y se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha estado disminuyendo constantemente desde entonces" y que "no ha habido cambios significativos en el ADN del coronavirus".

También que "el tiempo de recuperación de personas con coronavirus es de aproximadamente dos semanas, mientras que quienes tienen enfermedades graves o críticas, el tiempo de recuperación es de entre tres a seis semanas".

"El equipo también estima que las medidas tomadas en China han evitado un aumento significativo de casos de Covid19", destacó Tedros.