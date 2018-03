La OMS declaró la emergencia sanitaria mundial por el virus del zika

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó ayer que el virus del zika es el principal sospechoso de la multiplicación de malformaciones congénitas en América latina y declaró la emergencia sanitaria mundial.

Tras una reunión excepcional de su comité de urgencias, la OMS afirmó que existe una relación "fuertemente sospechosa" entre este virus, transmitido por el mismo mosquito que casua el dengue, y el aumento excepcional en América latina, y especialmente en Brasil, de casos de microcefalia, una malformación congénita en bebés que nacen con una cabeza y un cerebro anormalmente pequeños.

En consecuencia, y aunque la relación aún no pudo ser "probada científicamente", la OMS decidió declarar la situación de "emergencia sanitaria internacional". De la reunión vía teleconferencia participaron ocho expertos, altos responsables de la OMS y 12 representantes de los Estados miembro, entre ellos Brasil –el país más afectado– y la Argentina.

Con más de 1,5 millones de personas contagiadas desde abril, Brasil es el país más afectado por el virus, seguido de Colombia, que el sábado reportó más de 20.000 casos, 2.000 de ellos en mujeres embarazadas. El virus es la causa de 3.700 casos confirmados y sospechosos de recién nacidos con microcefalia en Brasil, especialmente en el noreste.

En una entrevista con Reuters, el ministro de Salud brasileño, Marcelo Castro, admitió que el brote del virus es peor de lo que se pensaba previamente porque en un 80% de los casos las personas infectadas no tienen síntomas. A través de un decreto publicado ayer en el boletín oficial, la presidenta Dilma Rousseff autorizó el ingreso a propiedades privadas por la fuerza si es necesario en un esfuerzo para controlar la propagación del virus.

Colombia aconsejó a las mujeres posponer embarazos entre seis y ocho meses y advertencias similares se hicieron en Ecuador, El Salvador y Jamaica.

La alarma también llegó a Europa y Estados Unidos, donde se detectó el virus en decenas de personas que habían viajado al extranjero.

No existe por el momento un tratamiento contra el zika y, según la OMS, la elaboración de una vacuna podría llevar más de un año. La OMS, que fue duramente criticada por haber tardado en reaccionar al brote del ébola que se cobró en 2013 más de 11.000 vidas, se abstuvo hasta el momento de desaconsejar los viajes a paíes afectados.