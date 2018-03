La Corte exige aval parlamentario para negociar el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, no podrá iniciar las negociaciones con la UE para la salida del bloque sin autorización del Parlamento del Reino Unido. Así lo dictaminó la Corte Suprema, con lo cual el gobierno precisará una ley parlamentaria para activar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa.

"Esto no es un debate sobre si el Reino Unido debe o no abandonar la UE. Esa decisión ya la tomó el pueblo", recalcó el ministro británico para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, e indicó que en los "próximos días" el gobierno de May presentará un proyecto de ley "claro y directo" para iniciar la activación de ese artículo que pone en marcha la salida de un país de la UE.