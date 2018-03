Kuzcynski será el rival de Fujimori en ballotage peruano

Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuzcynski serán los candidatos que disputarán el 5 de junio próximo la presidencia del Perú.

La líder populista de derecha e hija del ex presidente preso por crímenes de lesa humanidad logró, con el 90% de las actas contabilizadas el 39,5% de los votos contra el 21% del ex ministro de economía de formación liberal clásica. A escasos dos puntos quedó la revelación de la elección, proveniente de una renacida izquierda, Verónika Mendoza, con el 19%.

Aunque el partido ganador, Fuerza Popular, duplicó en votos al de su adversario principal, el ballotage no está aún definido. La mala imagen que Fujimori tiene se debe principalmente a la asociación que un gran número de la población hace con su padre,.

"Kuzcynski recibirá muchos votos antifujimoristas", asegura el director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, quien cree que los sufragios que han recabado Mendoza y la mayor parte de los votantes de los partidos menores irán a parar al "gringo" Kuzcynski de 77 años, lo que generará "una segunda vuelta muy polarizada".

En su primer mensaje tras los comicios, Keiko Fujimori, que en 2011 perdió en el ballotage contra el presidente saliente Ollanta Humala, habló de conciliación y de tender puentes con el electorado opositor.

Según Benavente, el partido de Keiko, modelado a su imagen y semejanza, logró una gran evolución, aprendiendo a "manejar los códigos de conexión emocional" con el votante de clase media baja y rural, y con los casi dos millones de jóvenes que votaron por primera vez