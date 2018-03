Keiko Fujimori promete no repetir los errores de su padre

La candidata Keiko Fujimori, favorita para las elecciones presidenciales en Perú, firmó un "compromiso de honor" al final de un debate presidencial en el que promete que no repetirá los errores de su encarcelado padre, el ex mandatario Alberto Fujimori.

En un aparente esfuerzo por reducir el rechazo que genera entre muchos peruanos, la hija mayor del ex presidente preso por corrupción sorprendió en su discurso final durante un debate con otros aspirantes presidenciales trasmitido en vivo por la televisión, al mostrar un documento y sacar un bolígrafo para firmarlo, a una semana de las elecciones presidenciales.