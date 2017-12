Justicia española retira orden de captura contra Puigdemont

La campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña comenzó con la decisión de la Justicia española de retirar las órdenes de detención y entrega europeas contra el ex presidente regional catalán Carlos Puigdemont y los cuatro ex consejeros que huyeron con él a Bruselas.

Pero serían arrestados si regresaran a España, donde el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el ex consejero de Interior Joaquin Forn permanecen en prisión, acusados de presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Para los comicios, Puigdemont encabeza la candidatura de Junts per Catalunya.