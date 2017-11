Jueza española envía a prisión a 8 miembros del gobierno catalán destituido

La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, ordenó hoy el ingreso a prisión sin fianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno independentista destituido tras tomarles declaración como imputados por delitos de rebelión, secesión y malversación de fondos por su frustrado plan de secesión de Cataluña.

Asimismo, la magistrada decretó prisión condicional con una fianza de 50.000 euros para el exconsejero del gobierno catalán Santi Vila, quien dimitió de su cargo el día antes de que el Parlamento catalán realizara la declaración de la independencia el viernes pasado, según informaron a Telam fuentes judiciales.

Vila fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y del Fiscal durante el interrogatorio que tuvo lugar esta mañana en la Audiencia Nacional de España.

Además de Junqueras, los exdirigentes enviados a prisión son: Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

La magistrada, que adoptó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, considera que existe un riesgo de reiteración delictiva, de alteración y destrucción de pruebas y destacó que, debido a su alto poder adquisitivo de la mayoría de los imputados, se incrementaba el riesgo de fuga, indicaron las fuentes.

Por otro lado, la Fiscalía también reclamó una orden de búsqueda y captura internacional para el ex presidente Carles Puigdemont y de otros cuatro ex consejeros de su gobierno destituido que no acudieron a la citación judicial y se encuentran en Bélgica, país al que se pide que se emita una Orden Europea de Detención, para que sean entregados a la Justicia española.