Jorge Zabaleta: "Hay espacio para que ambos países sigan creciendo juntos"

Siempre se dice que cada dos o tres puntos que crezca Brasil, se genera un punto de crecimiento en la Argentina", recuerda Jorge Zabaleta, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras) y socio de PwC Argentina.

En una entrevista realizada para el ciclo El Cronista Global, el directivo pronosticó que "si Brasil mantiene una tendencia de recuperación leve, eso tendrá impacto positivo para Argentina"

- ¿Cómo imagina la relación comercial entre la Argentina y Brasil tras las elecciones?

Creo que la relación entre Argentina y Brasil ha tenido un cambio muy fuerte en los últimos años, se ha profundizado. Mi expectativa es que esa relación continúe siendo fuerte, más allá de lo que genere el cambio de gobierno en Brasil. Creo que hay espacio para que la Argentina y Brasil sigan creciendo juntos.

- ¿Influye si el presidente electo es Jair Bolsonaro o Fernando Haddad?

En realidad, lo que va a cambiar son las políticas que implemente el candidato que gane, lo que generen con la economía de Brasil. Si Haddad o Bolsonaro generan políticas que sean cerrar más la economía y no aumentar esta relación con la Argentina, nos puede complicar. Pero si la política es continuar con el intercambio, y hacer que Brasil genere un aumento de su actividad, para la Argentina va a ser bueno.

- ¿Y cómo podría ser la relación comercial de Bolsonaro o Haddad con el resto de los países de la región?

Es difícil preverlo. Bolsonaro es un hombre que viene de fuera de los partidos tradicionales, pese a que está en la política desde hace mucho tiempo. Tiene este equipo económico bien visto dentro de los mercados por lo cual es esperable que haya una buena relación. Haddad, por su parte, ha planteado una situación diferente, de generar algunos cambios respecto a lo que se ha hecho en los últimos tiempos en el gobierno. Pero en caso de que gane habrá que ver hasta dónde avanzaría con esos cambios.

- ¿Cómo impactará el crecimiento económico de Brasil en los distintos sectores del país, como el automotriz?

Si Brasil vuelve a crecer, su mercado automotor va a volver a crecer. En la Argentina hay mucha producción destinada a Brasil y hoy podemos ver a muchas empresas del sector automotriz con producción frenada porque la demanda desde Brasil ha caído. Pero no sólo el sector automotriz, hay otras industrias -como las de tecnología, conocimiento o alimentación- que a medida que Brasil crezca se verán beneficiadas. Siempre se dice que cada dos o tres puntos que crezca Brasil, se genera un punto de crecimiento en la Argentina. Entonces, si Brasil mantiene la tendencia de recuperarse levemente, eso tendrá un impacto positivo para Argentina.

- ¿Puede Brasil entonces ser un motor que impulse la economía argentina en 2019?

Sí, absolutamente. Sobre todo porque Argentina está hoy en una posición más favorable hacia la exportación. Entonces, si eso fuera acompañado por un crecimiento de la actividad económica de Brasil, para nosotros sería una muy buena noticia.

- El déficit en el intercambio bilateral, que el año pasado fue récord, se fue achicando y arrojó recientemente un leve superávit. ¿Cuál es la expectativa?

Sí, incluso hubo algún puntito de saldo positivo. Mínimo, anecdótico. Pero se achicó el rojo. También porque hubo cambios en nuestras importaciones. Creo que la Argentina tiene que aprovechar esta situación donde se está equilibrando la balanza comercial y buscar un crecimiento conjunto. La relación bilateral entre la Argentina y Brasil hoy está en un nivel total más bajo de lo que ha estado en el pasado. Si logramos que eso suba de forma pareja, generaría una mayor actividad para todas las exportaciones argentinas hacia Brasil.

- ¿Forma parte de la agenda de los candidatos reimpulsar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

No lo sé, no los he escuchado hablar sobre el tema. Pero es fundamental para la Argentina, que ha empujado mucho para que se firme este acuerdo. Y es importante que se llegue a materializar, se ha avanzado bastante y han quedado algunos puntos.