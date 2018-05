Italia sigue sin gobierno y la oposición pide elecciones

El economista Carlo Cottarelli, que fue postulado por Sergio Mattarella -presidente de Italia- como primer ministro, no logró presentar un gabinete con chances de ser aprobado por el Parlamento y se postergó cualquier decisión sobre la formación de un nuevo gobierno para el día de hoy.

Mientras tanto, se multiplicaron las presiones para la celebración de elecciones. Según el diario Il Corriere della Sera, importantes representantes de las formaciones vencedoras de las elecciones del 4 de marzo, como los antisistemas del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga Norte, así como el gran perdedor, el Partido Democrático de centro izquierda, piden un adelanto del cronograma electoral, si es posible para el 29 de julio.

Cottarelli, un ex funcionario del FMI y defensor de la austeridad, no logró formar un ejecutivo de transición que calme las tensiones, en parte debido a que no cuenta con la confianza de un parlamento dominado por los populistas euroescépticos.

El economista, de 64 años, que trabajó con varios gobiernos de centroizquierda anteriormente, prometió liderar un gobierno "neutral", que garantice el manejo "prudente" de las cuentas públicas y que tranquilice a la Unión Europea.

El nombre del tecnócrata surgió como una salida de emergencia tras la grave crisis institucional provocada después de que fracasara la formación de un gobierno acordado entre la Liga Norte y el M5S, tras el veto de Mattarella al nombramiento del euroescéptico Paolo Savona como ministro de Economía del postulante a premier Giuseppe Conte.