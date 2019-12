Italia aprobará sus presupuestos generales con impuestos al plástico y al azúcar

El gobierno italiano formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y algunas formaciones progresistas consiguieron evitar la votación de las enmiendas, al imponer un voto de confianza que se votará mañana lunes en la Cámara de los Diputados para la aprobación final de los Presupuestos.

Una estrategia que ha sido muy criticada por la oposición, que ha acusado al gobierno de violar la democracia al evitar el debate parlamentario.

Con estos presupuestos, Italia prevé conseguir u$s 35.500 millones para el próximo año y calcula que el crecimiento será del 0,6% para 2020, un déficit del 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI ) y una deuda del 135,2%.

Entre las medidas, algunas de las más polémicas y criticadas por la oposición, ya que penaliza a las industrias, es la que establece un impuesto al plástico, 45 céntimos por cada kilo y que también incluye el tetrapak y del que se espera se puedan conseguir u$s 1100 millones en tres años.

También se ha introducido el controvertido llamado "impuesto al azúcar", que supone 10 céntimos por cada kilo de bebida azucarada, y que entrará en vigor a partir del próximo octubre de 2020.

Y un nuevo impuesto para las empresas digitales con el objetivo de llegar a los u$s 780 millones por año.

Además, se espera recaudar más de u$s 330 millones en las ganancias de las loterías y juegos de azar, al aumentar al 20% el impuesto sobre las ganancias que superen los u$s 550.

Mientras que se han asignado cerca de 3000 millones para reducir impuestos en el trabajo, la llamada cuña fiscal, a los cerca de 4,5 millones de trabajadores con ingresos de entre u$s 29.500 y 38.800, que recibirán uno u$s 550 más en 2020 y u$s 11000 más en 2021.

También prevé la abolición de un parte del copago sanitario y se prevén inversiones por un valor de casi u$s 2800 millones entre 2020 y 2022 destinadas a proyectos eco-sostenibles.

Se destinarán casi u$s 2800 millones a rebajar el coste de las guarderías en el país, como medida para incentivar los nacimientos.

Así como prevé incentivos para fomentar el uso de tarjetas de crédito y débito para combatir la evasión fiscal, por valor de u$s 3300 millones en 2021.