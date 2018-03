Investigan coimas de Odebrecht a Santos en Colombia

La Fiscalía de Colombia investiga el supuesto ingreso de u$s 1 millón a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, proveniente de un soborno de la constructora brasileña Odebrecht al ex senador Otto Bula. Detenido hace tres semanas, Bula es señalado de facilitar a la empresa la adjudicación de una obra pública. Según la fiscalía, la apertura de las pesquisas se basa en la declaración juramentada de Bula, quien dijo que de u$s 4,6 millones recibidos como coimas, u$s 1 millón eran para el gerente de la campaña "Santos Presidente-2014", Roberto Prieto. El Consejo Nacional Electoral inició las investigaciones administrativas.