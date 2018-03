Human Right Watch acusa al chavismo de cooptar la justicia

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que el Poder Judicial de Venezuela "prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno" desde que el chavismo y "sus partidarios en la Asamblea Nacional" asumieron "el control político de la Corte Suprema".

En su informe anual, HRW censuró a las autoridades venezolanas por "aprovechar la falta de independencia del poder judicial para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos", como Leopoldo López.

"Durante el juicio a López, la Fiscalía no presentó evidencias creíbles que lo incriminasen y el juez encargado, cuyo cargo es provisional y no posee estabilidad garantizada, no permitió que la defensa presentase sus pruebas", afirmó el director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson.