Guerra comercial perjudicará más a EE.UU. que a China

El mundo está expectante de las consecuencias inmediatas que implique desde hoy la entrada en vigor de aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de u$s 34.000 millones, y la inmediata retaliación del gigante asiático con aranceles chinos a bienes estadounidenses por el mismo monto.

En la víspera, China advirtió que "no cederá a la amenaza ni al chantaje" de una guerra comercial con Washington y explicó que EE.UU. se daña a sí mismo y al mundo al imponer aranceles adicionales. "Estados Unidos inició esta guerra comercial, no la queremos pero no tenemos otra opción que dar batalla en defensa del interés del país y de nuestro pueblo", apuntó el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng.

EE.UU. "se dispara en el pie" con estas medidas ya que gran parte de los productos en la mira de Washington son fabricados por empresas extranjeras en China. "De la lista de u$s 34.000 millones en productos, unos u$s 20.000 millones, es decir el 59% del total, son fabricados por empresas de capitales extranjeros", dijo Gao. "Las empresas estadounidenses representan una gran proporción". "La movida de tarifas estadounidenses en esencia es un golpe a la industria y cadena de valor globales", dijo Gao. "Para ponerlo simple, Estados Unidos está disparando a todo el mundo. Se está disparando a sí mismo", añadió. Rechazó que firmas estadounidenses que operan en China resulten un blanco de las fricciones comerciales.

En sintonía, The New York Times evaluó que los aranceles a productos de China, el mayor centro mundial de manufacturas, afectarán a un rubro mucho más grande de productos y a un mayor porcentaje de compañías que se basan en las cadenas de suministro global, lo cual potencialmente dañará más a las empresas estadounidenses que a las chinas. Por ejemplo, desde hoy, firmas como Husco International -que hace insumos para Ford, General Mortes, Caterpillar y John Deere- tendrán que afrontar un aumento de 25% en insumos que importa de China. El jefe ejecutivo de Husco International, Austin Ramirez, dijo que ese aumento lo pondrá de inmediato en desventaja, así como a otros fabricantes estadounidenses, respecto de competidores extranjeros. "A quienes más ayuda esto es a mis competidores de Alemania y Japón, que también tienen grandes partes de su cadena de suministro en Asia, pero no tienen estas tarifas".