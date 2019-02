Guaidó presentó su Plan País para recuperar la economía venezolana

La crisis política que sufre Venezuela sumó un día más de tensión con la intervención en el domicilio de los padres de la esposa del autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, por parte de las fuerzas especiales de la policía. Un operativo que duró unos minutos, pero que fue leído por la oposición al chavismo como un acto de intimidación.

Además se conoció que detuvieron y liberaron al día siguiente a tres corresponsales y el chofer de la agencia periodística española EFE. Los funcionarios que los retuvieron les pidieron disculpas y aseguraron que "fue un error", aunque el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que los periodistas extranjeros ingresaron al país sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en los consulados.

Estas acciones, sin embargo, no impidieron que el líder del antichavismo presentara, junto a diputados a la Asamblea Nacional, el Plan País para "reconstruir a Venezuela y convertirla en un país libre, próspero y productivo". El proyecto plantea tres áreas clave en ese propósito: la política económica, la petrolera y la social.

Proponen abatir la hiperinflación con una reforma fiscal y el fin de la emisión de dinero inorgánico, y sustituirlo por financiamiento de los organismos multilaterales para invertir en la estabilidad macroeconómica de Venezuela.

Guaidó detalló que parte del plan fue diseñado por el preso político Leopoldo López y agregó no fue construido por "un líder mesiánico, sino un equipo de líderes comprometidos". Agregó que en Venezuela "no hay bloqueo sino la protección de activos de un país que ha sido desangrado". Con u$s 300.000 millones que invirtió en Venezuela en la industria petrolera durante los últimos años, se pasó de 3 millones y medio de barriles a 1 millón de barriles al día. "El único bloqueo que hubo en Venezuela fue a las cuentas de los corruptos venezolanos", denunció.

También rechazo "el falso diálogo que propone Nicolás Maduro. "Dice que ahora sí, ahora sí es verdad, no como en 2017 que se burló de varios países, Dominicana, México y muchos otros. Que quede claro: nunca más nos vamos a prestar para un falso diálogo en ningún espacio, dijo.

A pesar del rechazo, Uruguay y México convocaron a una conferencia internacional de países y organismos con posición neutral sobre Venezuela, el 7 de febrero en Montevideo.