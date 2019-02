‘Green Book‘ fue la elegida como Mejor Película en los premios Oscar

‘Green Book‘ ganó ayer, domingo, el Oscar a Mejor Película, mientras la mexicana ‘Roma‘ recibió el premio al Mejor Filme en Lengua no Inglesa y Alfonso Cuarón fue elegido como el mejor director.

‘Roma‘, el filme en blanco y negro de Netflix filmado en español y en lengua indígena mixteca, ganó otros dos Oscar, entre ellos el de Mejor Película en Lengua no Inglesa, la primera vez que México gana ese premio.

Pero se le negó la oportunidad de ser la primera película en ganar el Oscar para un servicio de streaming.

En una victoria inesperada, la británica Olivia Colman ganó el premio a Mejor Actriz por ‘The Favourite‘, venciendo a la favorita Glenn Close, protagonista del filme ‘The Wife‘.

‘Glenn Close, has sido mi ídola por tanto tiempo y así no era como quería que fuera‘, dijo una encantada pero sorprendida Colman a la actriz de ‘The Wife‘, quien estaba sentada en la audiencia.

Rami Malek ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel como el fallecido líder de la banda británica Queen Freddie Mercury, en el musical de 21st Century Fox ‘Bohemian Rhapsody‘. La película ganó otros tres premios de la Academia.

“Pude no haber sido la opción obvia, pero imagino que funcionó”, dijo Malek, quien era el favorito para ganar el premio.

‘Green Book‘, de Universal Pictures recibió otros dos Oscar por mejor guión original y mejor actor de reparto para Mahershala Ali, quien interpreta a un pianista negro que debe enfrentar el racismo al realizar una gira por el sur de Estados Unidos en la década de 1960.

La ceremonia de los premios de la Academia se realizó sin un anfitrión por primera vez desde 1989, pero estuvo repleta de interpretaciones musicales.

Estos shows incluyeron un emotivo dúo de Lady Gaga y el director de ‘A Star is Born‘ Bradley Cooper de la canción original ‘Shallow‘, por la cual la cantante ganó su primer Oscar.

La banda británica Queen dio inicio a la ceremonia de entrega de premios de la Academia con una interpretación de sus temas ‘We Are the Champions‘ y ‘We Will Rock You‘, que llevó a la exigente audiencia a aplaudirlos de pie.

Regina King ganó su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel como una madre que lucha por obtener justicia en ‘If Beale Street Could Talk‘.