Fuerte respaldo de Obama a la solución de dos estados para el conflicto en Medio Oriente

En una presentación ante jóvenes y emprendedores en la Usina del Arte del barrio porteño de La Boca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ratificó hoy su respaldo a la denominada “solución de dos estados” para el histórico conflicto entre israelíes y palestinos.

“Un estado mayormente judío seguro y un estado palestino al lado”, resumió Obama, de visita en la Argentina.

“El deseo de los palestinos por tener su propio estado es tan fuerte que es imposible pararlo”, por eso “creo que la solución de dos estados es la mejor. Creo que los palestinos tienen que tener algo de lo que puedan decir ‘esto es nuestro’”, insistió, al tiempo que rechazó la solución de un solo estado por “inestable”.

El presidente norteamericano reconoció que “el problema es que la historia coloca una nube gris porque cada lado recuerda el dolor que sufrió y le cuesta mucho ponerse en los zapatos del otro”.

Obama llamó a que “el pueblo de ambos lados reconozca la verdad, que es que van a tener que vivir juntos de un modo o de otro”. Y advirtió: “El tema si lo van a hacer con inseguridad y gente que se mata o van a convivir como vecinos”.

“Hemos trabajado, pero no podemos hacerlo por ellos. Es muy poco lo que podemos hacer para obligarlos a que hagan algo, porque es su decisión, pero eso no quiere decir que no sigamos intentando convencerlos”, concluyó.