Francisco pide al clero "no resignarse" ante la violencia

El Papa Francisco pidió ayer a los religiosos del estado de Michoacán, uno de los más violentos de México, que no se resignen ante la convulsionada situación de la región, donde varios curas fueron asesinados o viven amenazados por grupos criminales, al tiempo que llamó a los jóvenes a no dejarse seducir por el narcotráfico.

"Frente a a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. Una resignación que no sólo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías", les dijo el Papa a los religiosos en una misa ante 30.000 religiosos.

Francisco cerrará hoy su viaje a México de cinco días con una delicada visita a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Más tarde, ante 50.000 jóvenes, el Papa les pidió que no se dejen convertir en sicarios del narcotráfico, un destino al que muchos se ven empujados por la falta de empleo y la descomposición familiar. "Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos", les dijo.