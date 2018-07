Francia invierte u$s 46 millones para recuperar trenes en Cuba

A fin de actualizar la red ferroviaria en Cuba -que colapsó en la década del 90-, Francia invertirá u$s 46,7 millones en un "ambicioso proyecto de colaboración" en la isla. Este comprenderá la modernización de dos grandes talleres de locomotoras, la recuperación de vagones para pasajeros y la puesta en funcionamiento del "tren francés", tal como se lo conoce en la isla. También se fabricarán las piezas que sea necesario sustituir y que hoy ya no se comercializan.

El convenio se acordará entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) y la Unión de Ferrocarriles de Cuba y se extenderá hasta el 2028. Su objetivo central será "incrementar el transporte de carga y pasajeros, elevar la seguridad de la circulación y la calidad de marcha de los trenes por la infraestructura vial", indicó el diario Granma.

De los u$s 46,7 millones, u$s 11,6 millones provienen de la renegociación de la deuda cubana con Francia y el importe restante, de un crédito aprobado en junio por la Agencia Francesa de Desarrollo, que abrió una oficina en La Habana en 2016 para desplegar programas de cooperación con la isla, como otro de desarrollo ganadero por u$s 29 millones.

En los últimos años, Cuba negoció varios acuerdos -entre ellos uno multimillonario con Rusia- para modernizar su sobreexplotado sistema de ferrocarriles.

El sábado, arribará a la isla el canciller francés Jean-Yves Le Drian, quien será la primera visita oficial a Cuba de un miembro del gabinete del presidente Emmanuel Macron.

Desde las visitas en mayo de 2015 del entonces presidente francés François Hollande a la isla y la del ex mandatario cubano Raúl Castro a Francia, en febrero de 2016, se impulsaron las relaciones bilaterales y se firmaron acuerdos en áreas de finanzas, turismo, comercio, agricultura y transporte.