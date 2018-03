Fondos de campaña

El Comité Nacional Republicano anunció que recaudó un total de u$s 105,6 millones en 2015, el año de mayor recaudación en su historia sin que se hubiese elegido aún el candidato del partido. El partido recaudó u$s 10 millones solamente en diciembre. Por el lado demócrata la sorpresa la trajo Sanders, quien recaudó u$s 20 millones en enero, batiendo el récord de recaudación basada en pequeños donantes.

Más de 770.000 personas hicieron contribuciones por internet cuya media fue la baja cifra de u$s 27.