Fidel: "No necesitamos que el imperio nos regale nada"

El ex presidente cubano Fidel Castro afirmó que pese a la reciente visita de Barack Obama, la isla no necesita que Estados Unidos "nos regale nada", ni olvidará su pasada confrontación con Washington.

"No necesitamos que el imperio nos regale nada", señaló Castro en un artículo publicado en el diario oficial Granma titulado "El hermano Obama", una semana después de la histórica visita del mandatario estadounidense.

Castro señaló que "Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos, y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura".