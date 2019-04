Facebook crece pese a sanción multimillonaria

Facebook aclaró que está preparada para recibir una sanción de entre u$s 3000 y 5000 millones por parte de los reguladores en EE.UU., pese a lo cual sigue creciendo: entre enero y marzo, ganó u$s 2429 millones. Aunque representa 51% menos que los u$s 4987 millones de beneficios que obtuvo en el mismo período de 2018, se debe exclusivamente a que la firma "apartó" u$s 3000 millones como provisión ante una posible sanción, ya que los ingresos aumentaron un 26%. La empresa calcula que esos u$s 3000 millones son una "pérdida probable" por la investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre la compañía por su gestión de los datos de los usuarios.