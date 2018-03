Expertos pronostican que el crudo subiría u$s 15 para fin de año por alivio de suministro

Aquellos que se decepcionaron la semana pasada, cuando el repunte del petróleo se diluyó, pueden encontrar un poco de consuelo en las previsiones de un rebote mayor y más largo para finales de año. Los analistas del sector proyectan que los precios subirán más de u$s 15 dólares a fines de 2016.

El crudo de Nueva York llegará a u$s 46 por barril durante el cuarto trimestre, mientras el Brent en Londres se negociará a u$s 48 en el mismo período, según el promedio de 17 estimaciones recogidas por la agencia Bloomberg este año. El excedente global que alimentó la caída del petróleo a su mínimo en 12 años se convertirá en déficit, en momentos en que baja la producción estadounidense de shale, de acuerdo a Goldman Sachs Group Inc.

Según la Administración de Información de Energía, la producción de Estados Unidos se reducirá en 620.000 barriles al día, o casi 7%, del primero al cuarto trimestre. Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía pronostica que el suministro total de países no integrantes de la OPEP también caerá este año en 600.000 barriles diarios. Eso allanaría el camino para un rebote porque los precios más bajos han estimulado la demanda global. El petróleo es el "negocio del año", de acuerdo a Citigroup Inc., que está entre los bancos, desde UBS Group a Société Générale, que predicen un avance en el segundo semestre.

‘El shale estadounidense debería recibir el golpe, que es donde se verán recortes, y el suministro debería comenzar a disminuir gradualmente‘, dijo por teléfono Daniel Ang, un analista de inversión en Phillip Futures, desde Singapur. Además de esto, hay pronósticos optimistas sobre la demanda para el segundo semestre.

La semana pasada el WTI y el Brent avanzaron 4,4% y 8%, respectivamente, debido a la especulación de que Rusia y la OPEP discutirán un recorte de la producción. Pero desde entonces, han perdido la mayor parte de esas ganancias. Ayer, el WTI para entrega en marzo terminó la sesión en u$s 29,88 por barril.

La caída del precio del petróleo borrará suficiente producción como para erosionar el excedente global y el crudo volverá a un nuevo mercado alcista antes de que termine este año, dijeron analistas en un informe reciente.

"Veremos precios del crudo más altos" y "el suministro y la demanda se estrecharán en el segundo semestre", dijo Bob Dudley, máximo responsable ejecutivo de BP. El mercado seguirá "duro y agitado" en el primer semestre, mientras lucha con un excedente de 1 millón de barriles diarios, añadió.