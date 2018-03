Europa busca blindarse ante las deserciones del bloque

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó su Libro Blanco sobre el futuro de Europa" en el que plantea sus planes para el futuro del bloque.



El funcionario señaló que "El Brexit es lamentable y doloroso, pero no va a detener a la UE en su marcha hacia el futuro. Nosotros seguiremos y tenemos que seguir".



Los británicos decidieron en un referéndum celebrado el 23 de junio abandonar la UE, lo que supuso un nuevo golpe a un bloque debilitado desde el crash financiero de 2008, así como por la crisis migratoria y los atentados yihadistas de los últimos años.



Aunque Londres no ha comunicado todavía oficialmente su decisión de abandonar el bloque, sus 27 socios de la UE ya comenzaron a reflexionar sobre cómo responder a esta crisis y dar un nuevo impulso al bloque.



Para "contribuir" a este debate, Juncker plantea cinco escenarios posibles para el futuro, desde centrarse únicamente en el mercado único hasta avanzar hacia una mayor integración, pasando por opciones intermedias como una Europa con diferentes grados de integración entre sus socios.



Los mandatarios europeos debatirán estas opciones durante la cumbre a 27 prevista en Roma el 25 de marzo, con motivo del 60´ aniversario de la fundación del proyecto europeo y en la que plasmarán en una declaración el camino a seguir luego de la salida de Reino Unido, inicialmente para mediados de 2019.



Roma "no debería ser simplemente una celebración de cumpleaños, sino también el alumbramiento de la Unión Europea de 27 miembros", indicó Juncker.