Etiqueta y protocolo para entablar lazos comerciales con Brasil

¨Brasil, ¿cuál es tu negocio, el nombre de tu socio? ¡Confía en mí!¨, canta Cazuza, uno de los mayores iconos de la música brasileña de finales del SXX. La invitación del autor de ¨El tiempo no para¨, entre otras canciones que se hicieron populares en Argentina, bien podría ser dicha por un nativo de Brasil a la hora de querer conquistar a un socio extranjero. Sin embargo, para llegar a la instancia de confiar en alguien para concretar un negocio en el país vecino, antes conviene entender un poco cómo funcionan las reglas de etiqueta. Porque no todo pasa por el entendimiento estrictamente comercial. Y también porque no todo es fútbol, playa y caipiriña en las tierras de Pelé y Caetano Veloso.

Por el vínculo comercial, turístico y cultural entre ambos países, los brasileños suelen llamar a la Argentina como ¨país hermano¨. Entender la importancia de este concepto es clave. No le dicen hermano a otro país de la región, solo se refieren así al nuestro. Es muy frecuente encontrar en los diarios locales referencias tales como cine hermano, gastronomía hermana o economía hermana. El lector brasileño no precisa ser advertido de que está frente a información referida al país del buen vino, el dulce de leche y los alfajores. Por cierto, tres productos venerados por los brasileños, que bien valen tenerlos presentes a la hora de pensar en regalos empresariales originales made in Argentina.

¿Cuáles son las reglas y costumbres esenciales a la hora de entablar vínculos comerciales con los empresarios brasileños? Muchos. Las relaciones de negocios, aunque parezcan informales, son muy sofisticadas. El contacto personal es muy valorado. Según el ¨Manual de Practicas de Negocios¨ del banco Santander, una de las principales entidades financieras del Brasil, apunta que ¨Las relaciones de negocios son, ante todo, relaciones humanas. Es importante conocer a su contacto/interlocutor antes de la negociación. El buen entendimiento y la confianza recíproca son muy valoradas¨.

En materia de saludos, si bien el brasileño es extrovertido, no se llega a la instancia del beso entre hombres, como sucede en Argentina. El manual del Santander recomienda que ¨a los hombres se les da la mano, a las mujeres a veces se les da un beso en la mejilla (dos si están en Rio de Janeiro, es descortés sólo un beso). Una mujer tiende la mano primero si desea dar la mano a un hombre. Las relaciones se vuelven amistosas muy rápidamente y el contacto físico es frecuente. El abrazo es una forma de saludo muy común entre personas que se conocen y se aprecian¨.

Consultada por este diario, María Florencia Riveros Abraham, Cónsul Adjunto del Consulado argentino en Río de Janeiro, apunta: ¨El carioca es conocido por ser expansivo, abierto y extrovertido en el trato. Sin embargo, esto no significa que haya falta de seriedad a la hora de hacer negocios. La informalidad carioca puede verse por ejemplo en algunos usos del idioma que a los argentinos pueden resultarnos algo extraños, como por ejemplo, el tratar al otro por el nombre, utilizando solo en raras ocasiones el apellido, algo que sucede también en otras regiones del país¨. En ese sentido, por ser más serio y distante, suele compararse siempre al empresario paulista con el porteño.

Los brasileños tienden a ser impuntuales. Expresiones como “um minutinho”, “um instantinho”, “um segundinho” pueden implicar varios minutos de espera. Se recomienda ser paciente y dejar la ansiedad porteña de lado. Según la Cónsul argentina, la famosa impuntualidad brasileña no es algo frecuente en este ámbito.¨El mundo empresarial se maneja con códigos propios bastante asentados y que son de cierta manera independientes del lugar donde se realiza el negocio. Con esto quiero decir que el empresario carioca serio maneja y respeta los códigos de puntualidad comunes a este universo¨.

Si bien Brasil tiene menos feriados que la Argentina y no existe la costumbre de cambiar la fecha en que cae la conmemoración, hay tradiciones que no se rompen ni con el más relevante de los negocios. La más importante es Carnaval, fecha que excede a Rio de Janeiro. El festejo es federal y generalizado. Tanto la semana de la celebración, como la previa y la siguiente, no son propicias para hacer negocios. Conviene consultar el calendario del mes de febrero antes de planificar un viaje en esas fechas. Otra fecha en la que todo se paraliza es la semana entre Navidad y Año Nuevo. Si bien esto es común a muchos países, en Brasil las empresas suelen cerrar toda la semana.

A la hora del vestuario, el manual del Santander recomienda usar¨ropa elegante tanto para hombres como para mujeres. El código de vestimenta es a menudo formal y conservador¨. Florencia Riveros Abraham concuerda con ese estilo: ¨A nivel empresarial y gubernamental, la ropa sugerida es siempre traje, aún en lugares cálidos como Rio de Janeiro¨.

Você fala portugués?

Inglés, idioma universal. Sí, claro, se sabe que el inglés acorta todo tipo de barreras lingüísticas. Y eso ocurre en Brasil también, no sin que ello sea un problema en el largo plazo. Florencia Cicale, profesora de portugués del Laboratorio de Idiomas de la UBA y especializada en portugués corporativo afirma que, ¨como las empresas están acostumbradas a que sus miembros resuelvan todo en inglés, el portugués pasa a un segundo plano y dejan de invertir en capacitación en esa lengua. Eso no ayuda en nada ya que sabemos que quien maneje la lengua madre del país de negociación, tiene mucho para ganar¨.

Además, la profesora Cicale aclara que ¨si bien son lenguas similares, hay muchas palabras, incluso en el lenguaje técnico- empresarial, que no se parecen en nada o que pueden generar confusiones. Pensar que todo se resuelve en el terreno del portuñol es subestimar a ambos idiomas. Además, al momento de cerrar una negociación, tener un conocimiento del portugués no solo ayuda, sino que muestra interés por la cultura local¨.

La falsedad de los amigos

Como su nombre lo indica, ¨falso amigo¨ o ¨falso cognato¨ hace referencia a palabras que engañan, ya sea por su semejanza gráfica o de pronunciación. La profesora Cicale menciona algunos de los más comunes entre un idioma y el otro:

Oficina y Escritorio

En español “oficina” hace referencia al lugar de trabajo. En portugués en cambio “oficina” hace referencia a “taller”, en portugués el sinónimo sería “escritório”, sin embargo “escritorio” en español hace referencia al mueble o mesa donde apoyarse para escribir o donde se posan papeles.

Esquisito y Exquisita

Palabras similares con significados completamente diferentes. En portugués “esquisito” significa “extraño”, ¨raro¨. En español, sin embargo “exquisito” significa “excelente, delicioso, sabroso, apetitoso”

Cena

Cena en español se refiere a la última comida del día, mientras que en portugués “cena” es “escena” En portugués “cena” es “jantar”.

Embaraçada y Embarazada

En portugués embaraçada significa “avergonzada”, pero en español embarazada hace referencia a la mujer que va a dar a luz. Confundir estas palabras puede dar lugar a situaciones embarazosas… En portugués “embarazada” se dice “grávida”.